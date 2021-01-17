نادي بهلاء يكرم الحاصلين على الحزام الأسود بأكاديمية الكاراتيه

نـزوى – من سالم بن عبدالله السالمي: أقامت أكاديمية الكاراتيه بنادي بهلاء حفلا لتكريم أول دفعة من أبطالها الحاصلين على الحزام الأسود وذلك تحت رعاية حمود بن بخيت العطابي نائب رئيس نادي بهلاء ، حيث لم تثن هؤلاء الأبطال الظروف المحيطة التي مرت بالعالم جراء جائحة كورونا فلم تتوقف تدريباتهم واستعدادهم للاختبار، بل استمروا في التدريب عن بعد ومن ثم مواصلة التدريب في مركز التدريب بعد فتح الأنشطة مما جعلهم مؤهلين لاجتياز الاختبار بكل جدارة. وتضم قائمة الابطال كلا من الحواري بن سعيد الناصري والجلندى بن سعيد الناصري وسليمان بن محمد الهميمي وسعيد بن خليفه الشعيلي وهارون بن موسى العطابي وهشام بن ناصر الناصري وإبراهيم بن سعيد العبري، كما تم تسليم الأحزمة البنية لمجموعة من الأبطال الذين سيلحقون بزملائهم بعد فترة في الحزام الأسود وهم علي بن سعيد الناصري والأزهر بن هلال الناصري وعبدالله بن محمد الذهلي والقاسم بن سيف الذهلي والبراء بن محمد الذهلي ومحمود بن تيسير العبري وفهد بن محمود العبري ويونس بن خصف الخروصي وعبدالرحمن بن حمود القصابي وهلال بن سالم الهميمي وإبراهيم بن محمود الجديدي ومازن بن محمود الجديدي وسعيد بن عبدالله الشقصي.

والجدير بالذكر أن الشهادات التي حصل عليها اللاعبون معتمدة من الاتحاد الياباني للكاراتيه بطوكيو JKA .

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