لجنة المسابقات والحكام باتحاد القوى تعلن البرنامج الزمني لمسابقات عام 2021

عددها 15 مسابقة متنوعة

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

أعلنت لجنة المسابقات والحكام بالاتحاد العماني لألعاب القوي عن البرنامج الزمني للمسابقات التي ستنظمها هذا العام 2021 ويبلغ عددها 15 مسابقة تم توزيعها على عدة اماكن بمختلف محافظات السلطنة، بهدف نشر اللعبة واكتشاف مواهب جديدة يتم اختيارها للمنتخبات الوطنية المختلفة، حيث ستكون البداية عبارة عن ثلاث ملتقيات مفتوحة الأول سيقام يوم الجمعة 29 يناير الجاري بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والملتقي الثاني يوم 5 فبراير القادم بمجمع صلالة الرياضي والملتقي الثالث يوم 12 فبراير القادم بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ستكون هذه الملتقيات مخصصة لـ( جري ورمي ووثب ) تشارك فيها ثلاث فئات عمرية وهي الناشئون والشباب والعموم.

أما المسابقة الرابعة عبارة عن سباق مسندم المفتوح ويقام الخميس 18 فبراير القادم بمحافظة مسندم والمسابقة الخامسة بطولة الاتحاد للفرق الاهلية لفئة العموم تقام يوم الجمعة 26 فبراير القادم بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والمسابقة السادسة ملتقي أندية ظفار والوسطى لفئات الناشئين والشباب والعموم تقام يوم الخميس 12 مارس القادم بمجمع صلالة الرياضي والمسابقة السابعة عبارة عن ملتقى أندية مسقط والداخلية والظاهرة والشرقية والباطنة والبريمي ومسندم لفئات الناشئين والشباب والعموم يقام يوم السبت 19 مارس القادم بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والمسابقة الثامنة بطولة الأندية للفتيات ” عموم ” سيتم تحديد موعد إقامتها في شهر مارس القادم بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والمسابقة التاسعة عبارة عن الايام الاولمبية المدرسية ” إناث ” مواليد 2007/2008 تقام في شهر مارس القادم بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ومسابقة العاشرة الايام الاولمبية المدرسية ” ذكور ” مواليد 2007/2008 في شهر مارس القادم بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والمسابقة الحادية عشرة نهائي درع الوزارة لجميع الفئات (الناشئين والشباب والعموم ) تقام يومي 2 و4 ابريل القادم بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والمسابقة الثانية عشرة هي بطولة مهرجان خريف صلالة لاختراق الضاحية “بطولة مفتوحة ” تقام يوم الجمعة 6 اغسطس القادم بمحافظة ظفار ومسابقة الثالثة عشر بطولة المضيبي لاختراق الضاحية ” بطولة مفتوحة ” يوم الجمعة 5 نوفمبر القادم بولاية المضيبي والمسابقة الرابعة عشرة بطولة الفرق الاهلية لاختراق الضاحية “ناشئين والشباب ” يوم الجمعة 19 نوفمبر القادم ميدان اختراق الضاحية العسكري (بدبد) اما المسابقة الخامسة عشرة والاخيرة عبارة عن بطولة اندية السلطنة لاختراق الضاحية (ناشئين وشباب وعموم ) تقام يوم الجمعة 10 ديسمبر القادم بميدان اختراق الضاحية العسكري (بدبد).

الجدير بالذكر أن لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد القوى اعلنت عن برنامج مشاركات المنتخبات في عام 2021 منها بطولة آسيا لاختراق الضاحية الـ18في هونج كونج شهر فبراير القادم والبطولة الآسيوية للشباب تحت 18عامًا بالكويت خلال الفترة من 11إلى 14 مارس المقبل وبطولة العالم للصالات بالصين خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس المقبل وبطولة آسيا للتتابع في تايلند من 27 إلى 28 مارس المقبل ودورة الألعاب الآسيوية للصالات في تايلند خلال الفترة من 21 إلى 30 مايو المقبل والبطولة الآسيوية الـ 24 بالصين التي ستقام خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو المقبل وبطولة العالم تحت 20عامًا في كينيا خلال الفترة من 17 وحتى 22 اغسطس القادم .والبطولة العربية للعموم في مصر التي لم يحدد تاريخها حتى الآن ودورة الألعاب الأولمبية الـ32 باليابان خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس ودورة التضامن الإسلامي الخامسة بتركيا من 10 إلى 19 سبتمبر المقبل

وبطولة آسيا للرمي في كوريا خلال الفترة من 11 إلى 12 سبتمبر المقبل ودورة الألعاب الآسيوية للشباب في الصين خلال الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر المقبل 2021.

زيارة نادي قريات

من جانب آخر قام عبيد المنوري أمين صندوق الاتحاد العماني لألعاب القوى رئيس لجنة المسابقات والحكام والدكتور وائل رمضان مدرب ألعاب القوى بزيارة نادي قريات بهدف الاطلاع على الاستعدادات والتحضيرات التي يقوم بها النادي لتنظيم بطولة ألعاب القوى للفرق الاهلية يوم 5 فبراير القادم بمضمار النادي حيث تم تحديد عدد المسابقات التي سيتم تنظيمها في البطولة وقد اكد المنوري بان الاتحاد سوف يقوم بالاشراف على البطولة من ناحية توفير الحكام الذين سيتولون مهمة التحكيم بالاضافة الى توفير جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى في كل مسابقة .

وقد أعرب سالم بن جمعة السنائي عضو مجلس إدارة نادي قريات رئيس اللجنة الرياضية بالنادي عن شكره وتقديره لزيارة الاتحاد للنادي وعن الدعم والمساندة التي تلقاها لتنظيم البطولة لأول مرة ويهدف من خلالها الى اكتشاف مواهب لضمها الى صفوف النادي للمشاركة بها في المسابقات التي ينظمها الاتحاد .