مجيس ـ من يحيى بن سالم المعمري:

تعاقدت إدارة مجيس مع المدرب مصبح هاشل السعدي ليكون على رأس القيادة الفنية للفريق الكروي خلفا للمدرب المصري سعد البقري الذي قدم اعتذاره عن مواصلة مهام عمله ، ويعتبر السعدي من الكفاءات التدريبية المميزة وأشرف على تدريب أندية السويق وصحم والمصنعة والسيب والشباب ومنتخب الباطنة وأول مدرب في تاريخ مسابقاتنا الكروية يحرز ثلاثية الدوري والكأس وكأس السوبر في موسم واحد عندما حقق ذلك مع نادي السويق في العام 2012 كما فاز مع نادي صحم بكأس السوبر والمركز الثاني في مسابقة كأس الاتحاد مع نادي الشباب وفاز بـ 3 بطولات للناشئين مع السويق في أعوام 2001 و2009 و2010 وكأس الخليج للناشئين في 2002 ، وتتمنى جماهير البحري أن يقود مصبح هاشل فريقها لدوري عمانتل ويحقق أفضل النتائج في بطولة الكأس .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجيس يتعاقد مع المدرب مصبح هاشل لقيادة الفريق الكروي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.