4 مباريات في ختام مباريات الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى

كتب ـ يحيى بن سالم المعمري:

تستكمل مباريات الأسبوع السادس لدوري الدرجة الأولى هذا المساء بإقامة 4 مباريات في المجموعات الثلاث ، وسيكون لقاء صور والعروبة الذي تدور أحداثه في الساعة السادسة والنصف على ملعب مجمع صور أبرز لقاءات الجولة وأهمها نظرا للمنافسة الشديدة بين الفريقين وديربي العفية كما يطلق عليه. حيث يتصدر العروبة ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة وصور ثانيا برصيد 10 نقاط في محاولة لكسب المباراة وتقليص الفارق النقطي ، وفي المجموعة الأولى وتحديدا في الساعة الخامسة إلا خمس دقائق يسعى بوشر إلى تعويض ما فاته عندما يستضيف صلالة الطامح هو الآخر إلى تحقيق فوزه الثاني والفارق بينهما 3 نقاط لصالح بوشر بنقاطه الـ 6 ، ولحساب المجموعة الثالثة يستضيف الشباب خامس الترتيب نظيره المضيبي الذي يأتي رابعا في تمام الساعة الخامسة وفي مجمع عبري يحل الخابورة ضيفا على عبري في الساعة الخامسة وخمس دقائق في لقاء يسعى فيه الخابورة لتحقيق فوزه الأول بعد تلقيه 4 خسائر حتى الآن ورصيده نقطة وضعته في قاع الترتيب .

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