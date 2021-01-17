الأولمبي والخيالة والحرس يخطفون لقب ختام بطولة عمان ماسترز لقفز الحواجز في ختام مثير ومشاركة جيدة

في الرياضة 17 يناير,2021

اختتمت بطولة ابطال عمان لقفز الحواجز (عمان ماسترز) التي نظمها مركز موجو للفروسية تحت اشراف الاتحاد العماني للفروسية على ميدان (موجو) الجديد بمنطقة الفليج بولاية بركاء، وذلك تحت رعاية السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني للفروسية، وتأتي المسابقة والتي تقام للمرة الثالثة بعد المسابقة التدريبية ومسابقة اليوم الاول من قبل المركز في اطار التعاون مع الاتحاد لهذا الموسم 2020/2021م وضمن المسابقات التي تبناها المركز تحت مسمى بطولة ابطال عمان لقفز الحواجز (عمان ماسترز) بمشاركة واسعة من فرسان وفارسات وحدات الخيالة الحكومية والاسطبلات الخاصة، حيث شارك في البطولة عدد 75 خيلا في الفئات الخمس وهي الجدد والفئة (د1) والفئة (د) والفئة (ج)، والفئة (ب) حيث شهدت المسابقة تنافسا رائعا بين المشاركين ، حيث حضر الختام محمد بن عيسى الفيروز رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد ومحبوب بن حسن هاشماني الرئيس الفخري لمركز موجو للفروسية والشيخ المهند بن سعيد الحشار رئيس مجلس ادارة مجموعة الحشار وحسن بن محبوب هاشماني مالك مركز موجو للفروسية والرئيس التنفيذي لمجموعة هاشماني وبحضور عدد من قادة وممثلي وحدات الخيالة الحكومية وممثلي الشركات الراعية.

نتائج الفرسان

شارك في فئة الجدد 31 خيلا على ارتفاع 90سم وجاءت برعاية مركز موجو للفروسية، حيث تمكن من الحصول على المركز الاول الفارسة هبة سامهوري على (فكتور) من المركز الاولمبي للفروسية والمركز الثاني الفارس المنذر بن محمد التوبي على (أرام) من المركز الاولمبي للفروسية والمركز الثالث الفارس جمال بن حميد الشرياني على (طوفان) من خيالة الحرس السلطاني العماني.

وفي الفئة (د1) والتي شهدت مشاركة 26 خيلا على ارتفاع 100سم وذلك برعاية شركة أعلاف كافالور ( اسطبلات الحشار) حيث تمكن من الحصول على المركز الاول الفارس مازن بن فاضل الغافري على (الشموخ) من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الثاني الفارس بسام بن ناصر الغابشي على (ثمين) من وحدة شرطة الخيالة والمركز الثالث الفارسة رؤى الحجار على (بيبي فيس) من أسطبلات العربية.

كما شارك في الفئة (د) عدد 11 خيلا على ارتفاع 110سم برعاية مجموعة النهدي للتطوير العقاري وقد تمكن من الحصول على المركز الاول الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على ( سانجو) من الخيالة السلطانية والمركز الثاني الفارس أنور الراشد على (كويدم) من اسطبلات العربية والمركز الثالث الفارس حيدر أنور الراشد على (يونيو) من اسطبلات العربية والمركز الرابع الفارس مازن بن سعيد اليوسفي على ( مرعي) من مدرسة السيب للفروسية.

وشارك في فئة (ج) عدد 5 خيول على ارتفاع 120سم برعاية مجموعة الحشار وقد حصل على المركز الاول الفارس خلفان بن حمد الهطالي على (ايبيس) من الخيالة السلطانية وحقق المركز الثاني الفارس أحمد محمد الشحات على (شنيل) من مركز موجو للفروسية والمركز الثالث الفارس بركات بن مهنا الهادي على (الادهم) من وحدة شرطة الخيالة.

كما شارك في الفئة (ب) عدد خيلين برعاية مجموعة الحشار وحقق المركز الاول الفارس سلطان بن حمود الطوقي على (هينج أوفر) من المركز الاولمبي للفروسية والمركز الثاني الفارس خالد بن خلفان الشعيبي على (صحوة) من وحدة شرطة الخيالة.

في ختام البطولة قام السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني للفروسية بتتويج الفائزين الحاصلين على المراكز الاولى وتكريم الفرسان أبطال الفئات، كما تم تقديم هدية تذكارية للسيد راعي المناسبة وتقديم هدايا تذكارية للاسطبلات المشاركة الحكومية والخاصة.

تعاون ونجاح

واوضح الشيخ المهند بن سعيد الحشار رئيس مجلس ادارة مجموعة الحشار قائلا: لله الحمد تكللت الجهود التي بذلت بالنجاح من خلال ما شاهدناه من تفاعل كبير ومشاركة واسعة من فرسان وفارسات الاسطبلات الحكومية والخاصة وهذا النجاح جاء بتعاون الجميع وحقيقة مجموعة الحشار تسعى بصورة متواصلة الى دعم ورعاية أنشطة الفروسية المختلفة بالتعاون مع الاتحاد العماني للفروسية .