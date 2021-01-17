نابولي يسحق فيورنتينا بسداسية نظيفة

نابولي يسحق فيورنتينا بسداسية نظيفةتغلب فريق نابولي على ضيفه فيورنتينا بسداسية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وبحسب قناة (روسيا اليوم) حقق نابولي بهذا الفوز رفع رصيده إلى 34 نقطة وصعد إلى المركز الثالث بفارق الأهداف أمام روما صاحب المركز الرابع، ومتأخرا بـ6 نقاط عن المتصدر ميلان، وبـ3 نقاط عن الوصيف إنتر ميلان.

في المقابل، توقف رصيد فيورنتينا عند 18 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

وتناوب على تسجيل سداسية أصحاب الأرض كل من لورينزو إنسيني "هدفين" في الدقيقتين 5 و72، ودييغو ديم (د.36) والمكسيكي هيرفينغ لوزانو (د.38) والبولندي بيوتر زيلينسكي (د.45) وماتيو بوليتانو (د.89).