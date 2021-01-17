مذيعة الأهلي تشعل منصات السوشيال ميديا بمهارتها الكروية

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للإعلامية نهاوند سري مقدمة البرنامج الصباحي بقناة النادي الأهلي، وهي تؤدي مهارات بكرة القدم خلال تواجدها في استديو التصوير، وسط إشادات كبيرة بمهارة نهاوند من جانب المتابعين.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب عدد كبير من جماهير الكرة المصرية، حيث أكد محمد الشاذلي على اعجابه بتلك المهارات معلقا "أنت استثنائي"، فيما أثنى ياسر درويش على نهاوند سري وعلق مازحا "المفروض موسيماني يحطك في التشكيل".