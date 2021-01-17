تداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للإعلامية نهاوند سري مقدمة البرنامج الصباحي بقناة النادي الأهلي، وهي تؤدي مهارات بكرة القدم خلال تواجدها في استديو التصوير، وسط إشادات كبيرة بمهارة نهاوند من جانب المتابعين.
وحاز مقطع الفيديو على إعجاب عدد كبير من جماهير الكرة المصرية، حيث أكد محمد الشاذلي على اعجابه بتلك المهارات معلقا "أنت استثنائي"، فيما أثنى ياسر درويش على نهاوند سري وعلق مازحا "المفروض موسيماني يحطك في التشكيل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مذيعة الأهلي تشعل منصات السوشيال ميديا بمهارتها الكروية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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