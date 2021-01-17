قطر تنتزع الفوز من اليابان في مونديال اليد

انتزع المنتخب القطري الأول لكرة اليد، الفوز من نظيره الياباني بنتيجة 31 - 29، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة العالم رقم 27 والمقامة في مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.
انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الياباني بنتيجة 16 - 15، قبل أن يعدل المنتخب القطري أوضاعه ويحصد نقاط المباراة.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد "العنابي" للنقطة رقم 4 يحتل بها صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد "الساموراي" عند نقطة واحدة.
ومن المقرر، أن يلتقي المنتخب القطري في الجولة المقبلة مع نظيره الكرواتي، فيما يواجه المنتخب الياباني مع نظيره الأنجولي يوم الثلاثاء المقبل.
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