برونو فيرنانديز يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

كشف النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول في قمة الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي: في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا خط الدفاع: لوك شاو - هاري ماجواير - فيكتور ليندولف - إيرون وان بيساكا خط الوسط: سكوت ماكتومناي - فريد - بول بوجبا خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال وتنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً على ملعب أنفيلد رود.

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