أثنى الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجى الرياضى الدولى على انتصارات المنتخب المصرى لكرة اليد خلال كأس العالم المقام حاليا فى مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى.

قال الدكتور محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": كرة اليد المصرية قيمة رياضية عالمية.

وأوضح فضل الله " كرة اليد المصرية منظومة متكاملة ودائما ما يحقق اتحاد كرة اليد الانجازات على مستوى الشباب او الناشئين او الكبار فى كافة البطولات سواء على المستوى الافريقى أو الدولى وذلك لأنه يدار من خلال منظومة متكاملة وبصورة مؤسسية ومحترفه ولديه قاعدة ممارسة كبيرة جدا تتوافر فيها عناصر الاستدامة الرياضية و هى الأساس فى نجاح اى عملية رياضية ".

واختتم فضل الله قائلا ان التتابع الرائع للأجيال يعتبر أكبر نجاح لمنظومة كرة اليد المصرية .

ويواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره السويدى غدا الإثنين في الجولة الثالثة، التى ستحدد رصيد كل فريق في بداية مشوار الدور الرئيسي للبطولة، فيما ستلعب تشيلي مع مقدونيا الشمالية.

وضمن منتخب مصر وكذلك السويد لكرة اليد، التأهل إلى الدور الرئيسى بالمونديال، بعد الفوز بأول جولتين خلال منافسات المجموعة السابعة، والتى تضم، (مصر ، السويد، تشيلي، ومقدونيا " والذى انضم للمجموعة بعد انسحاب التشيك)،

وتتبقى مباراة فاصلة على صدارة المجموعة بين مصر والسويد لتحديد المركز الأول والثاني.