سموحة والإنتاج الحربي.. حقيقة بلع الهاني سليمان لسانه

تعرض الهاني سليمان، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، لإصابة مرعبة خلال مواجهة الإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله "1-1"، وأقيمت باستاد السلام ضمن اللقاء المؤجل من الجولة السادسة.

وتعرض الهاني سليمان، لإصابة في الوجه عبارة عن جرح في أسفل منطقة العين اليسرى، وهو ما تسببت في فقدانه الوعي بعض الوقت وخروجه من المباراة.