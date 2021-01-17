فرانكيس مارزو أفضل لاعب فى مباراة قطر واليابان بمونديال اليد

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد فرانكيس مارزو لاعب منتخب القطري كأفضل لاعب في المباراة التى جمعت منتخب بلاده مع اليابان في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة العالم التي تقام بمصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

وقاد "مارزو" منتخب العنابي للفوز على "الساموراي" بنتيجة 31 - 29، وسجل 11 هدفا في شباك الكمبيوتر الياباني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد "العنابي" للنقطة رقم 4 يحتل بهم صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد "الساموراي" عند نقطة وحيدة.

ومن المقرر، أن يلتقي المنتخب القطري في الجولة المقبلة مع نظيره الكرواتي، فيما يواجه المنتخب الياباني مع نظيره الأنجولي يوم الثلاثاء المقبل.