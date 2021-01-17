اختارت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد فرانكيس مارزو لاعب منتخب القطري كأفضل لاعب في المباراة التى جمعت منتخب بلاده مع اليابان في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة العالم التي تقام بمصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.
وقاد "مارزو" منتخب العنابي للفوز على "الساموراي" بنتيجة 31 - 29، وسجل 11 هدفا في شباك الكمبيوتر الياباني.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد "العنابي" للنقطة رقم 4 يحتل بهم صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد "الساموراي" عند نقطة وحيدة.
ومن المقرر، أن يلتقي المنتخب القطري في الجولة المقبلة مع نظيره الكرواتي، فيما يواجه المنتخب الياباني مع نظيره الأنجولي يوم الثلاثاء المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرانكيس مارزو أفضل لاعب فى مباراة قطر واليابان بمونديال اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.