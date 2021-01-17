حقق الفريق الاول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري فوز كبير علي نادي هيئة قناة السويس بنتيجة ١١٩/٧٧ في المباراة الثانية التي جمعت بينهم اليوم علي صالة الاتحاد السكندري في اطار ثاني لقاءات الدور التمهيدي لدوري السوبر لكرة السلة رجال. وجاءت نتيجة الفترات كالأتي:- الفترة الاولي لصالح الاتحاد ٢٣/٣٣. الفترة الثانية لصالح الاتحاد ٥٧/٤٥. الفترة الثالثة لصالح الاتحاد ٩٥/٦٤. ونهاية اللقاء بتألق وفوز زعيم الثغر بنتيجة ١١٩/٧٧. ويذكر ان الاتحاد فاز في المباراة الاولى امس بنتيجة ٩٠/٨٣. وبهذه النتيجة يصعد الاتحاد الي الدور الاول والمجموعة الاولى وينتظر الترتيب النهائي ليلعب علي المركز من الاول الي الثامن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رجال سلة الاتحاد يسحقون هيئة قناة السويس في الدور التمهيدي لدوري السوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.