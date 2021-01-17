بايرن ميونخ يحقق فوزا ثمينا على فرايبورج في الدوري الألماني

حقق بايرن ميونخ فوزا صعبا على فرايبورج 2 - 1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الألماني.
وافتتح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 7 من عمر المباراة.
وتعادل نيلس بيترسن في الدقيقة 62 لصالح فرايبورج، قبل أن يخطف توماس مولر هدف الفوز عند الدقيقة 74.
وبقت المباراة على تلك النتيجة حتى النهاية، ليخرج بايرن منتصرا رافعا رصيده إلى النقطة 36 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.
بينما توقف رصيد فرايبورج عند النقطة 23 في المركز الثامن.
ومن المقرر أن يلتقي بايرن ميونخ في مباراته المقبل مع اوجسبورج يوم الأربعاء المقبل.
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