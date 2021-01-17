وجه الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالأهلي سهام النقد لحكم مباراة الفريق الأحمر مع البنك الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي مساء اليوم.
وقال مصدر بالجهاز الفني في تصريحات خاصة لصدي البلد:" إلي متي سنصبر علي الأخطاء الواضحة من التحكيم..هدف صحيح لايمن اشرف يتم احتسابه".
وأضاف:" كل مباراة هدف صحيح يتم إلغائه او ركلة جزاء لا تحتسب كما حدث في الكرة التي قام بتوجييها للمسة يد علي محمد مجدي أفشه".
وأوضح :" سنتحدث إلي لجنة التخطيط للكرة وإدارة النادي خاصة أن الأمور باتت واضحة بشكل كبير في محاولة توجيه المسابقة ".
وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سلبيًّا مع البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت على استاد حرس الحدود المكس، في الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. التعادل رفع رصيد الأهلي إلى ١٧ نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استياء في الأهلي بسبب التحكيم.. والجهاز الفني يشكو لإدارة النادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.