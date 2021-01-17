مدرب منتخب قطر: فخور بأداء اللاعبين والفوز على اليابان رغم النقص العددي

أعرب الإسباني فاليرو ريفيرا لوبيز المدير الفني لمنتخب قطر عن فخره بأداء لاعبيه وتحقيق الفوز على اليابان رغم النقص العددي في صفوف فريقه.

وحسم منتخب قطر تأهله إلى الدور الرئيسي بعد الفوز على اليابان بنتيجة 31-29 في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ورفع العنابي رصيده إلى 4 نقاط بعد الفوز في جولتين من الدور التمهيدي.

وقال فاليرو ريفيرا في المؤتمر الصحفي: "فخور جدا بفريقي وأداء اللاعبين الذين أثبتوا جدارتهم".

وأضاف "قدمنا مستوى كبير وأداء رائع رغم كثرة الغيابات في صفوفنا ومعاناتنا من النقص العددي".

وأعرب المدرب الإسباني عن سعادته بالتأهل، قائلا: سنبدأ الآن الإعداد والتركيز لمباراة كرواتيا في ختام الدور التمهيدي.

واختتم تصريحاته بالحديث عن خطة الفريق "لم نغير من خططنا بعد مشاهدة مفاجأة اليابان أمام كرواتيا، ولكن ركزنا على نقاط القوة لدينا وعودتنا في المباراة كانت رائعة".