هشام نصر يلتقي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد ورؤساء بعثات منتخبات المونديال بالعاصمة الإدارية

التقى المهندس هشام نصر رئيس الجنة المنظمة لمونديال اليد ورئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد اليوم الأحد مع منصور اريمو رئيس الاتحاد الإفريقي ورؤساء بعثات المنتخبات المتواجدة بمجموعة العاصمة الادارية الجديدة المشاركة ببطولة العالم فى نسختها ال27 للرجال لكرة اليد و التى تستضيفها مصر فى الفترة من 13 الى 31 يناير الجاري.

وتناول اللقاء تبادل كلمات الترحيب والإشادة من رؤساء البعثات ومنصور اريمو رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة اليد وحبيب لعبان رئيس بعثة المنتخب الجزائري ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد والعدلي الحنفي رئيس بعثة المنتخب المغربي و رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد ومعاذ بن زايد رئيس بعثة المنتخب التونسي.

وتناول اللقاء تقديم الشكر لمصر حكومة و شعب على هذا التنظيم الرائع لبطولة العالم حيث أن مصر استطاعت أن تقيم البطولة في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم و رغم ذلك باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اقيمت البطولة بالفعل فى موعدها.

وأكد رؤساء البعثات أن مقر إقامة المنتخبات بالعاصمة الادارية الجديدة على أعلى مستوى وأن الصالة المغطاة التي تقام عليها المباريات بالعاصمة الإدارية بالفعل تحفة فنية رياضية و هناك تشديد كبير على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية و عمل مسحة لجميع المنتخبات كل 24 ساعة للاطمئنان على صحة كل الوفود و اللجنة المنظمة.

كما التقى المهندس هشام نصر باللجان المنطمة للبطولة من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد و استمع إلى اشادتهم و سعادتهم بإقامة البطولة فى موعدها و الترتيبات التنظيمية الرائعة للدولة المصرية في بطولة العالم.

تأتى زيارة المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد إلى مقر إقامة بعثات المنتخبات المشاركة ببطولة العالم لمتابعة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والتزام الجميع داخل الفقاعة المغلقة للبطولة.