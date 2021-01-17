الهاني سليمان يخضع لأشعة مقطعية بعد إصابته أمام الإنتاج

اطمأن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على الهاني سليمان حارس الفريق بعد إصابته في الوجه خلال إحدي الكرات المشتركة أمام الانتاح الحربي

وأكد الجهاز الطبي لنادي سموحة أن الهاني سليمان يخضع لأشعة مقطعية على المخ للتأكد من سلامته بعد الإصابة .

وتعرض الهاني سليمان لإصابة في الوجه وهي عبارة عن جرح في أسفل منطقة العين اليسر والتي تسببت في فقدانه الوعي لبعض الوقت وخروجه من المباراة .

وحسم التعادل الإيجابي 1 - 1 مباراة الإنتاج الحربي سموحة، التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الممتاز.

وافتتح الإنتاج الحربي التسجيل مبكرا عن طريق مصطفي البدري في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وتعرض الهاني سليمان حارس مرمى سموحة لإصابة قوية في الوجه في الدقيقة 20، بعد تدخل عنيف مع مهاجم الإنتاج الحربي، وغادر ملعب المباراة وحل عمر صلاح بديلا له.

وفي الدقيقة 79 تمكن حسام حسن من إدارك التعادل لسموحة، ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة في النهاية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة الثامنة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد وصل الانتاج إلى النقطة الخامسة في المركز الـ 16.