أحمد الأحمر: خوض المونديال في مصر إحساس ممتع

أشاد النجم العالمي وميسي كرة اليد المصرية أحمد الأحمر لاعب الزمالك بأداء المنتخب المصري قائلا : واجهنا ظروفا صعبة خلال فترة الإعداد، بسبب عدم قدرة الفريق على لعب مباريات ودية مع فرق أوروبية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكننا استطعنا تعويض ذلك من خلال رفع المعدل البدني طوال المعسكرات المتتالية والتي بدأت في يوليو الماضي.

وقال: "أمر رائع وعظيم أن تلعب بطولة عالم على أرضك، هو أمر لا يحدث في العمر سوى مرة واحدة، نحن نملك طموحات كبيرة ونسعى للظهور بكل جيد من أجل رفع علم مصر وأن نظهر بمستوى مشرف".

وشدد الأحمر "الجيل الحالي لمنتخب الفراعنة الذي يجمع بين الخبرة والشباب، جيل يضم عناصر رائعة، ومن أفضل الأجيال في تاريخ مصر، ما يميز هذا الجيل عن أجيال سابقة هو وجود البدائل ووجود لاعبين يلعبون بطرق مختلفة، وهو ما يمنح المدير الفني القدرة على لعب المباريات بخطط مختلفة ويمنحنا قوة كبيرة ..

واوصل:" "بالطبع كنا نتمنى أن تقام البطولة في ظروف أفضل، وأن يكون هناك جمهورا يساندنا في المدرجات، ولكن الظروف الحالية فرضت ذلك علينا، الاجراءات تسير بشكل رائع حتى الآن، هذه البطولة ستعكس صورة رائعة للعالم حول مصر وقدرتها على تنظيم حدث رياضي كبير في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم .