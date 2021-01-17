بتروسبورت يستضيف مباراة الزمالك والجونة

تلقى نادي الزمالك إخطارا رسميا من مسئولي ملعب بتروسبورت بالموافقة على إقامة مباراة الفريق الأول مع الجونة فى الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت، وتقام المباراة في الخامسة مساء بعد غد الثلاثاء.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك على هامش المران المقام حاليًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وتأتي المسحة الطبية ضمن البروتوكول المتبع للاتحاد المصري لكرة القدم قبل مباريات بطولة الدوري الممتاز للكشف عن فيروس كورونا.

ويستعد الفريق لمواجهة الجونة في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز.