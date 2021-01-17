اليوم مباراتان في الجولة الثالثة لدوري الدرجة الثانية لكرة اليد

تقام اليوم ( الاثنين ) مباراتان في الجولة الثالثة لدوري عام السلطنة للدرجة الثانية لكرة اليد، في المباراة الأولى يتبارى النصر مع عبري في الساعة الثالثة عصرا تليها المباراة الثانية وتجمع بين الاتحاد مع نزوى في الساعة الخامسة مساء تقام المباراتان على ملعب الصالة الرياضية بمجمع السعادة وكانت نتائج مباريات الجولة الثانية للدوري اسفرت عن فوز الاتحاد على عبري بنتيجة 24/23 في المباراة التي جرت احداثها على ملعب الصالة الرياضية بمجمع السعادة الرياضي وفي المباراة الثانية على نفس الصالة فاز نزوى على ظفار بنتيجة 33/19 كما حقق العروبة فوزه الثاني في الدوري بعد تغلبه على صحم بنتيجة 48/17 في المباراة التي اقيمت على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وواصل قريات تألقه ونجح في الوصول الى النقطة السادسة اثر فوزه على الخابورة بنتيجة 39/21 في اللقاء الذي اقيم بمجمع بوشر وعلى ملعب الصالة الرياضية بمجمع صحار فاز السويق على صحار بنتيجة 30/27 .

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