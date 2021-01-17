5 أخطاء لموسيماني تمهد لمنح صدارة الدوري لـ الزمالك

وقع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في فخ التعادل السلبي امام البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بإستاد حرس الحدود بالمكس ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري .

وقدم الأهلي مباراة جيدة أمام البنك الأهلي وسط ظروف مناخية صعبة للغاية تمثلت في أمطار شديدة ورياح عاصفة شهدتها مدينة الإسكندرية.

ورغم المستوى الجيد نسبيًا ولكن هناك 5 أخطاء وقع فيها المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تمهد لمنح صدارة المسابقة للزمالك حال فوزه غدًا في مواجهته أمام أسوان:

1- غياب المهاجم

رفض موسيماني الدفع بمهاجم صريح من بداية المباراة رغم الظروف المناخية الصعبة من أمطار ورياح شديدة وهي التي تحتاج للتعامل بالكرات العرضية والإعتماد علي التهديف من الكرات الثابته.

2- حسين الشحات

يصر موسيماني علي الدفع بحسين الشحات والإبقاء عليه طوال المباراة رغم أنه يمثل عبئ واضح علي الفريق ومستواه الفني متراجع بصورة واضحة اجمع عليها الجميع ، بل ويحتاج الشحات للإبعاد تمامًا حتي يبذل جهد مضاعف للعودة لمستواه ويعرف أنه مقصر في حق الفريق قبل نفسه.

3- محمد هاني

الدفع بمحمد هاني كان خطأ كبير من موسيماني وهو غير جاهز فنيًا وبدنيًا مع غيابه لفترة طويلة وبالتالي كان من الأجدي الدفع باكرم توفيق الذي أجاد في المباراة الاخيرة.

4- التغييرات

لم يكن موسيماني موفقًا في تغييراته التي دفع بها فكان يجب البدء ببواليا بعد شكوي وليد سليمان من إجهاد في العضلة الخلفية خلال فترة الأحماء مما تسبب في خسارة الفريق الأحمر لتغيير كما أن خروج ديانج وهو الأفضل بين لاعبي الأهلي والدفع بعمرو السولية الغائب منذ فترة يمثل لغزًا كبيرا ونفس الأمر الإبقاء علي محمد مجدي افشه وحسين الشحات حتي النهاية مع خروج كهربا أثار الغضب الشديد تجاه المدرب الجنوب أفريقي

5- سياسة التدوير

موسيماني يتبع سياسة التدوير بين اللاعبين مبكرًا جدًا وهو يفقد النقاط تباعًا في المباريات بعد التعادل مع وادي دجلة ويمهد لمنافسه الزمالك صدارة المسابقة.