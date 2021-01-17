كرواتيا تتقدم على أنجولا 12/ 11 بالشوط الأول من مونديال اليد

تقدم منتخب كرواتيا على نظيره الانجولى بنتيجة 11/12 بالشوط الأول من المباراة التى تجمع الفريقين ببطولة العالم لكرة اليد التى تقام بمصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى. وشهدت المباراة ندية بين المنتخبين وملاحقة بينهما طوال الشوط الاول حتى انتهى الشوط الاول بفارق هدف واحد ويلعب المتتخبان ضمن المجموعة الثالثة التى تخوض المباريات بصالة برج العرب ويقع فيها منتخبات قطر واليابان ايضا وانتهت مباراة قطر واليابان يفوز المنتخب القطرى 31/29

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