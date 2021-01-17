بعد التعادل السلبي.. استياء بين جماهير النادي الأهلي على السوشيال ميديا

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج الأهلي، وذلك تعقيبا على أداء الأهلي بعد التعادل السلبي مع فريق البنك الأهلي.

وكانت ردود أفعالهم غاضبة لتراجع الأهلي في ترتيب الدوري الممتاز، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وبهذه النتيجة يواصل الأهلي فى صدارة الدوري المصري مؤقتا برصيد 17 نقطة، بينما جاء البنك الأهلي فى المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

وبدأ الأهلي اللقاء بهجمة منظمة بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول أبعدها مدافع البنك الأهلي في الوقت المناسب قبل رأس حمدي فتحي المواجه تماما للمرمى وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وألغي حكم المباراة هدف لنادي الأهلي بعد تدخل تقنية الفار بوجود خطأ عن طريق أيمن أشرف فى الدقيقة 63.

واشتكى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة في العضلة الخلفية خلال عمليات الإحماء قبل مباراة البنك الأهلي.

وخلال عمليات الإحماء اشتكى وليد سليمان من الإصابة في العضلة الخلفية، ليقوم الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي بإجراء عمليات الإحماء حال عدم جاهزية سليمان للمشاركة في التشكيل الأساسي للأهلي.

وكان موسيماني أعلن تشكيل الأهلي لمباراة البنك الأهلي وتواجد فيها وليد سليمان ضمن التشكيل الأساسي فيما تواجد بواليا على مقاعد البدلاء.

المطر والحكم والڤار والوقت بدل الضايع المفروض يحسبو شوط إضافي وكهربا مايلعبش في المايه عشان بيطلع شرز ومحمد يوسف براوي ومنفسن من أيام ماكان في الاهلي وبطولة العالم لكرة اليد ليه تتعمل دلوقتي والفانله الكحلي وزعبوط موسيماني

كل دي أسباب تعادل اعظم نادي في الكون مع البنك الاهلي????— تمر حنة (@semseamo_m)

المطر والحكم والڤار والوقت بدل الضايع المفروض يحسبو شوط إضافي وكهربا مايلعبش في المايه عشان بيطلع شرز ومحمد يوسف براوي ومنفسن من أيام ماكان في الاهلي وبطولة العالم لكرة اليد ليه تتعمل دلوقتي والفانله الكحلي وزعبوط موسيماني

كل دي أسباب تعادل اعظم نادي في الكون مع البنك الاهلي🥺 — تمر حنة (@semseamo_m) January 17, 2021

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