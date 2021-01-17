سلبية مسحة سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة طلائع الجيش

أعلن معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، سلبية المسحة التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني، للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وخضع اللاعبون والجهاز الفني للمسحة الطبية، عصر أمس، داخل فندق إقامة الفريق بالسويس، بالمعسكر المغلق الذي دخله الفريق منذ 24 ساعة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، في الثانية والنصف عصر غد الاثنين، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الثامنة للدوري.

وشدد المدير الرياضي على أنه تلقى إخطارا رسميا يفيد بسلبية مسحة كل اللاعبين والجهاز الفني، وأن نادي سيراميكا كليوباترا ملتزم بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.