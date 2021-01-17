وفي حديثه إلى قناة NTV التركية، قال أوزيل: "أنا سعيد للغاية. أنا من مشجعي فناربخشه. الله أرادني أن ألعب كرة القدم في فنربخشة أنا فخور بذلك».
وأضاف:«جئت الليلة مع عائلتي إلى اسطنبول، والحمد لله الذي منحني الفرصة لتمثيل هذا النادي. سأرتدي القميص بكل فخر».
لم يلعب أوزيل البالغ من العمر 32 عامًا مع فريق أرسنال منذ مارس الماضي.
من المقرر أن يحصل أوزيل على تخفيض كبير في راتبه من أجل الانضمام إلى فنربخشة، ومن المرجح أن يوقع صفقة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 65 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «فخور لتمثيل هذا النادي».. أوزيل يعلن انضمامه لـ فنربخشة التركي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.