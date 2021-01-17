كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد المنتظرة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي لمباراة اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: اليسون.

خط الدفاع: روبرتسون، فابينو، هندرسون، ارنولد.

خط الوسط: فينالدوم، تياجو الكانتارا، شاكيري

خط الهجوم: ماني، فيرمينو، صلاح.