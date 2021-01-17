نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وليد سليمان يقلق جمهور الأهلي قبل المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إشتكى الدولي وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من آلام العضلة الخلفية قبل إنطلاق مباراة المارد الأحمر أمام البنك الأهلي مساء اليوم الأحد على ملعب إستاد المكس بالإسكندرية لحساب مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلى الرغم من تمسك اللاعب بالمشاركة أساسياً بعد أن تخلص من الامه وهو ما وافق عليه موسيماني عاودت الإصابة اللاعب مرة أخرى ليخرج من المباراة ويحل بدلاً منه والتر بوالياً.

ويخشى جمهور الأهلي أن تكون الإصابة قوية وتبعد اللاعب عن مونديال الاندية المقرر له بداية في إنتظار خضوع اللاعب للاشعة من أجل تحديد مده غيابه.