نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر خلال مباراة البنك الأهلي.

وتعرض وليد سليمان للإصابة في الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي، واضطر لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 27 وحل زميله والتر بواليا.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي على أن التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان عبارة عن شد في العضلة الخلفية، وسيقوم اللاعب بإجراء أشعة على مكان الإصابة عقب العودة إلى القاهرة.

ويتعادل الأهلي سلبيا أمام البنك الأهلي بعد نهاية الشوط الأول في المباراة المقامة على ستاد المكس بالإسكندرية بافتتاح مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.