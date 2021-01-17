نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل مباراة الإتحاد السكندري وإنبى بسبب كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تأجيل مباراة الإتحاد السكندرى وإنبى فى الجولة الرابعة من الدورى الممتاز التى كان من المقرر إقامتها غداً إلى أول مارس القادم على ستاد الإسكندرية .

وأرجعت اللجنة قرارها إلى ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا من اللاعبين والجهاز الفنى لنادى الإتحاد السكندرى إلى 11 حالة .

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الحادى عشر برصيد 8 نقاط بينما يحتل إنبى المركز السادس برصيد عشر نقاط .