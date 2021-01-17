الرياضة

تأجيل مباراة الإتحاد السكندري وإنبى بسبب كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - قررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تأجيل مباراة الإتحاد السكندرى وإنبى فى الجولة الرابعة من الدورى الممتاز التى كان من المقرر إقامتها غداً إلى أول مارس القادم على ستاد الإسكندرية .

وأرجعت اللجنة قرارها إلى ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا من اللاعبين والجهاز الفنى لنادى الإتحاد السكندرى إلى 11 حالة .

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الحادى عشر برصيد 8 نقاط بينما يحتل إنبى المركز السادس برصيد عشر نقاط .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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