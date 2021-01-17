نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحرية يتخطى كمين الشرطة في مطروح بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي الحرية في تحقيق فوز كبير علي الشرطة المطروحي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية عشر ب بالقسم الثالث.

أحرز أهداف الحرية عدوي عاكف هدفين، وأحمد فتحي هدف،

ليرفع الحرية رصيدة للنقطة التاسعة ويتصدر المجموعة مؤقتا، ويظل الشرطة المطروح بدون رصيد من النقاط.

وكانت مباريات الجولة قد أفتتحت بالأمس ونجح مركز شباب الحمام في تحقيق فوز مهم علي مركز شباب برج العرب بهدفين نظيفين أحرزهم حازم السيد مدافع الفريق في المباراة التي جرت بينهما بملعب مركز شباب الحمام.

ليرفع شباب الحمام رصيدة للنقطة الرابعة من 3 مباريات ، ويستمر شباب برج العرب في قاع الجدول بدون نقاط.

وتأجلت مباراتي المصري السلوم وشباب الضبعة ، و مطروح وهلال الضبعة بسبب مشاركة فريقي المصري السلوم والهلال الذي خسر من الجزيرة اليوم بهدف نظيف في التمهيدي الثاني لكأس مصر

ترتيب المجموعة الثانية عشر

1- الحرية 9 نقاط

2- المصري السلوم 7 نقاط

3- الهلال 7 نقاط

4- الزهور 7 نقاط

5- شباب الضبعة 4نقاط

6- م. شباب الحمام 4 نقاط

7- مطروح نقطة وحيدة

8-الشرطة بلا نقاط

9- م.شباب برج العرب بلانقاط