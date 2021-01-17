الأهلي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام البنك الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الأهلي سلبيا بدون أهداف أمام مضيفه البنك الأهلي، و ذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد المكس بالإسكندرية، بافتتاح مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة باحثا عن هدف مبكر وشن لاعبوه عدة هجمات على مرمى فريق البنك الأهلي، بغية إحراز الهدف الأول.

ومرر علي معلول في الدقيقة السادسة عرضية رائعة لكن محمد مجدي مدافع البنك انقض على الكرة قبل أن تصل إلى حمدي فتحي ويحولها إلى ركلة ركنية، لتصل الكرة مرة أخرى إلى وليد سليمان الذي سددها قوية ويتصدى لها محمود الزنفلي حارس البنك.

وواصل الأهلي هجماته على مرمى البنك الأهلي حيث سدد حمدي فتحي قذيفة ساروخية في الدقيقة 9 علت عارضة محمود الزنفلي بقليل وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر لإحراز الهدف الأول، ثم أتبعه أليو ديانج بتصويية قوية مرت بجوار القائم الأيسر لأصحاب الأرض.

ومع حلول الدقيقة 16 تهيأت الكرة لحسين الشحات على حدود منطقة جزاء البنك الأهلي ليسددها بعيده تمامًا عن مرمى أصحاب الأرض في محاولة أهلاوية للتسجيل.

وعاد حسين الشحات ومرر كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء لم تجد من يحولها داخل الشباك لتضيع هجمة خطيرة على أصحاب القميص الأزرق في اللقاء، ثم قذيفة أخرى من وليد سليمان علت عارضة محمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي.

وفي الدقيقة 23 مرر محمد مجدي أفشة كرة عرضية متنقة على رأس بدر بانون ليسددها باتجاه المرمى لكنها ابتعدت قليلا عن مرمى البنك الأهلي وتضيع فرصة أخرى من الأهلي لتسجيل الهدف، ثم تسديدة أخرى من محمد مجدي "أفشة" وتمر بجوار القائم الأيسر لمحمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي.

واضطر وليد سليمان لاعب الأهلي إلى مغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 27 متأثرا بالإصابة في العضلة الخلفية، ليحل زميله والتر بواليا بديلًا له، ثم سدد محمد أفشة تصويبة قوية في الدقيقة 36 لكن محمد مجدي مدافع البنك تدخل في الوقت المناسب وأوقف خطورتها.

ولم يشهد الشوط الأول من هذا اللقاء أي هجمات أخرى لينتهي على واقع التعادل السلبي بدون أهداف بين كلا الفريقين.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي هذا الشوط بتصويبة قوية من والتر بواليا تصدى لها محمود الزنفلي على مرتين ونجح في الإمساك بالكرة قبل أن تصل إلى محمود كهربا.

ورد أحمد علي مهاجم البنك الأهلي بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي في أخطر الفرص لأصحاب الأرض.

وحصل فريق البنك الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 51 نفذها محمد بسيوني داخل منطقة الجزاء لكنها مرت من أمام محمد مجدي وأحمد علي ثنائي البنك وتضيع فرصة على أصحاب الأرض لإحراز الهدف الأول.

وفي الدقيقة 58 تدخل محمد دبش مدافع البنك الأهلي على قدم محمد أفشة ليحتسب حكم المباراة محمد سلامة ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء البنك الأهلي نفذها علي معلول داخل منطقة الجزاء ويبعدها الدفاع ثم تصل الكرة إلى أليو ديانج ويسددها مرة أخرى وترتطم بدفاعات ويقابلها أيمن أشرف برأسه داخل الشباك مسجلا الهدف الأول للأهلي في اللقاء، لكن حكم المباراة محمد سلامة وبعد اللجوء لتنقية الفيديو المساعد "فار" تراجع في قراره واحتسب الكرة ضربة حرة مباشرة للبنك الأهلي.

وحصل حمدي فتحي في الدقيقة 62 على البطاقة الصفراء بعد تدخل على محمد بسيوني في وسط الملعب، ليعترض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على قرار حكم اللقاء محمد سلامة.

ومع حلول الدقيقة 64 مرر محمد هاني كرة عرضية داخل منطقة الجزاء مرت من أمام أقدام محمد مجدي أفشة ووالتر بواليا وتضيع فرصة خطيرة للأهلي لإحراز الهدف الأول، ليقرر موسيماني إجراء التغيير الأول بإخراج محمد هاني وإشراك محمد شريف في تغيير هجومي لزيادة الفاعلية الهجومية لأصحاب القميص الأزرق في المباراة.

وفي الدقيقة 67 راوغ أليو ديانج لاعب الأهلي أستريلا متوسط ميدان البنك الأهلي على حدود منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية لتمر بجوار القائم الأيسر لمحمود الزنفلي في محاولة أهلاوية أخرى لتسجيل الهدف الأول للضيوف.

وأجرى محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلي أول تغييراته بإشراك محمد المثناني بدلا من فادي فريد في الدقيقة 71 لزيادة التأمين في وسط الملعب مع تبقي 19 دقيقة على نهاية المباراة.

وفي أول محاولة هجومية لمحمد شريف في الدقيقة 75 تلقى تمريرة رائعة من محمود "كهربا" داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته الخطيرة ارتطمت بالشباك الخارجية وتضيع فرصة للأهلي للتسجيل، ليقرر موسيماني في الدقيقة 80 إشراك طاهر محمد طاهر وعمرو السولية بدلا من محمود كهربا وأليو دياج.

وفي الدقيقة 82 أطلق علي معلولى تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر لمحمود الزنفلي، ثم يجري محمد يوسف مدرب البنك تغييران بإشراك كلا من أحمد ياسر وبهاء مجدي بدلا من أحمد علي ومحمد مجدي.

واحتسب حكم المباراة محمد سلامة 7 دقائق كوقت بدل من الضائع لكن النتيجة ظلت على حالها رغم محاولات الأهلي لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.