نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من محمد يوسف بعد التعادل المُثير أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، إن التعادل مع الأهلي في مباراة اليوم جيد للغاية في ظل الظروف التي أقيمت فيها.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"إن التعادل أمام الأهلي والحصول على نقطة أمر جيد للغاية في ظل الظروف التي أقيمت فيها المباراة".

وتابع :"واجهنا بطل إفريقيا في مباراة اليوم وأنا أحد أبناءه وحافظ أوراقه وعملنا على أوراقه الرابحة وفكره الهجومي".

وواصل :"قمت لتغيير طريقة اللعب وقمت بإشراك ٥ لاعبين في خط الدفاع لكي أقوم بالإغلاق على أطراف الأهلي".

وأشار :"لاعبو فريقي قدموا مباراة كبيرة وبذلوا مجهودًا كبيرًا، وأشكرهم على ما قدموه".

وأوضح :"طريقة الأهلي مفاجأة بالنسبة لي، وتوقعت أن يشارك والتر أو شريف لكن هذا فكر موسيماني".

وأشار :"الأهلي في الشوط الأول لم يكن في أفضل حالاته وكنت أحضر جيدًا بأن الأهلي يركز في الشوط الثاني ولذلك تغييراتي كانت متأخرة بعض الشيء".

وأردف :"تعاملنا بشكل هادئ ونجحنا في الخروج من المباراة بنقطة".

وحول انتقاد الطريقة بتاعتي قال :"كل فريق بيدرس الأوراق وبيلاعب مين لازم تعرف قدرات لاعيبتك وقدرات المنافس

حرمنا الأهلي وخصوصا معلول من مساحاته المعتادة".