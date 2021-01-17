نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يحدد شرطه من أجل تجديد عقد أجويرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أنَّ مسئولي مانشستر سيتي الإنجليزي حددوا شرطًهم من أجل الموافقة على توقيع عقد جديد مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم هجوم الفريق.

وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أنَّ عقد أجويرو مع السيتزنز ينتهي في الصيف المقبل ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وألمحت الصحيفة البريطانية أنَّ أجويرو يرغب في تمديد عقده مع المان سيتي لمدة 12 شهرًا لكن لم تبدأ المفاوضات بين الطرفين حتى الآن.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنَّ أجويرو يحظى باحترام مالكي السيتي بالإضافة إلى المدير الفني للفريق بيب جوارديولا والجميع يوافق على استمرار النجم الأرجنتيني لمدة موسم آخر على الأقل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنَّ أجويرو يحصل على راتب أسبوعي يبلغ 260 ألف جنيه إسترليني لكن النجم الأرجنتيني يحتاج لتخفيض هذه الأموال إلى النصف إذا أراد الاستمرار مع مانشستر سيتي.

ونوهت الصحيفة البريطانية أنَّه على الرغم من إمكانية رحيل أجويرو مجانًا لأحد الأندية الكبرى في أوروبا لكن المان سيتي لا يخشى ذلك ولن يوافق على استمرار النجم الأرجنتيني إلا إذا وافق على تخفيض راتبه.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنَّ العديد من التقارير الصحفية ربطت أجويرو بالانتقال إلى برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.