نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يقرر استئناف تدريبات الأهلي الجماعية غداً استعدادا لمباراة المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استئناف فريقه للتدريبات الجماعية في الحادية عشر من صباح غد الاثنين على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة.

ورفض موسيماني منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب التعادل في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي بدون أهداف.

وتعادل الأهلي في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي بدون أهداف في المباراة التي جرت على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.