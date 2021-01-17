الزمالك أكثر المستفيدين من تعادل الأهلي مع البنك اليوم.. تفاصيل

وقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في فخ التعادل أمام منافسه البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الاسبوع الثامن من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذا التعادل يخسر النادي الأهلي نقطتين من رصيده الذي بدأه بانتصارات عديدة مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وفتح باب لنادي الزمالك المتوهج منذ بداية الموسم لكي يشق طريقه نحو تصدر الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة منافسه الجونة في المباراة المقرر لها أن تقام يوم الثلاثاء القادم 19-1-2021، ضمن منافسات الجولة الثامنة من البطولة.

ولكن يعتبر الجونة هذا الموسم من أقوى الأندية مع المدير الفني رضا شحاتة الذي لم يتلقى الهزيمة حتى الآن وحقق الفوز أربع مرات، وتعادل في 3 مباريات متصدرًا المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

فسوف تشهد هذه المباراة منافسة شديدة للغاية بين الفريقين، فتعتبر هي المباراة التي يسعى الزمالك لها منذ بداية الموسم لكي يتصدر الدوري ويفرق عن غريمه التقليدي نقطتين في حالة فوزه على الجونة سيصبح الزمالك 19 نقطة ويفرق عن المارد الأحمر صاحب المركز الأول حتى الآن برصيد 17 نقطة.