بـ٢٠ لاعبا.. الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون العرب

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أبو طالب العيسوى قائمة لاعبيه استعدادا لملاقاة المقاولون العرب غدا في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز.
القائمة جاءت كالتالي..
حارس مرمى.. محمد صبحي، محمد فوزي.
خط الدفاع.. محمد بيومى، مروان الصحراوي، محمد عمار، محمد هاشم، رضوان شريفي، البدري، كاستيلو.
خط الوسط.. محمود دونجا، محمد عادل، محمد صادق، أحمد مصطفي، أحمد مدبولي، محمد مخلوف، عماد حمدى.
خط الهجوم.. أري بابل، شكرى نجيب، محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف.
واختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تحت قيادة أبوطالب العيسوى، الاستعداد لملاقاة المقاولون العرب غدا في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز.
اشتمل المران علي الجري حول الملعب وتدريبات الاستحواذ من خلال اللعب في المساحات الضيقة قبل أن يتطرق لتدريبات على العرضيات وترجمة الفرص لأهداف.
واختتم بتقسيمة تم خلالها وضع الرتوش الأخيرة لمواجهة الغد وسط حالة من التركيز لدي اللاعبين، سعيا لحصد نقاط المباراة الثلاث.
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