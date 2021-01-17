أول تعليق من مدرب البنك الأهلي بعد التعادل مع الأهلي

عبّر محمد يوسف، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن سعادته بتحقيق التعادل أمام النادي الأهلي بالجولة الثامنة بالدورى الممتاز.
وأكد "يوسف"، أنه سعيد بالأداء الرجولي للاعبي الفريق، وإتقانهم طريقة اللعب اليوم، وتم تغيير أسلوب اللعب خاصةً أننا في مواجهة فريق كبير وحامل اللقب.
وأشار إلى أننا أغلقنا الأطراف علي فريق الأهلي وخاصة أمام "معلول" مفتاح لعب الفريق من الجهة اليسرى.
وأضاف أنه مع مرور الوقت دفع موسيماني بقوته الضاربة كاملة من أجل إحراز هدف التقدم ولكن تعاملنا بتغيرات من أجل تضييق المساحات واللعب علي المرتدات.
وكان النادي الأهلي سقط فى فخ التعادل أمام البنك الأهلي، سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري الممتاز.
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