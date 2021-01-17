إعارة الثنائي حازم مرسى ومحمود عبدالله لنادى القناة لنهاية الموسم

قرر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، إعارة الثنائي حازم مرسي ومحمود عبدالله لفريق نادي القناة لنهاية الموسم الكروي الجاري. وذلك من أجل حصولهم على فرصة للمشاركة الفترة المقبلة. ويستعد الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب غدًا الاثنين ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الاسبوع السادس من مسابقة الدوري العام.

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