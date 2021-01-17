دي بروين يقود مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمباراة كريستال بالاس المقرر لها مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وفي رصيده 32 نقطة في المركز الخامس، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز 13 وبرصيده 23 نقطة.



ويدخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: إيدرسون



خط الدفاع: زيتشينكو - دياز - ستونز - كايل والكر



خط الوسط: فيرناندينو - كيفين دي بروين - الكاي جوندوجان



خط الهجوم: رحيم سترلينج - جابرييال خيسوس - بيرناردو سيلفا.