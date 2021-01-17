أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمباراة كريستال بالاس المقرر لها مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي.
ويدخل مانشستر سيتي المباراة وفي رصيده 32 نقطة في المركز الخامس، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز 13 وبرصيده 23 نقطة.
ويدخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: زيتشينكو - دياز - ستونز - كايل والكر
خط الوسط: فيرناندينو - كيفين دي بروين - الكاي جوندوجان
خط الهجوم: رحيم سترلينج - جابرييال خيسوس - بيرناردو سيلفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دي بروين يقود مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.