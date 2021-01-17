مونديال اليد.. كرواتيا تهزم أنجولا 28 - 20

فاز منتخب كرواتيا على نظيره الأنجولى بنتيجة 28 / 20 فى مباريات الجولة الثانية من بطولة العالم لكرة اليد التي تقام بمصر بمشاركة 32 منتخبا.
ويقع كرواتيا مع أنجولا ضمن المجموعة الثالثة من مجموعات البطولة إلى جانب كل من اليابان وقطر، حيث تقام المباريات بصالة برج العرب بالإسكندرية.
وأحدث منتخب كرواتيا صحوة خلال المباراة فى ظل محاولات أنجولا للسيطرة على المباراة إلا أن كرواتيا استطاعت توسيع الفارق إلى 8 أهداف.
يقع منتخب كرواتيا بجوار منتخبات اليابان وقطر وأنجولا، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للدور الرئيسي.
وكان منتخب كرواتيا تعادل مع اليابان بالجولة الأولى بينما فاز قطر على اليابان اليوم.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب القطري في الجولة المقبلة مع نظيره الكرواتي، فيما يواجه المنتخب الياباني مع نظيره الأنجولي يوم الثلاثاء المقبل.
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