كرواتيا تهزم أنجولا 20/28 فى بطولة العالم لكرة اليد

فاز منتخب كرواتيا على نظيره الانجولى بنتيجة 20/ 28 فى مباريات الجولة الثانية من بطولة العالم لكرة اليد التى تقام بمصر بمشاركة 32 منتخبا. ويقع كرواتيا مع انجولا ضمن المجموعة الثالثة من مجموعات البطولة بجانب كل من اليابان وقطر وأقيمت المباريات بصالة برج العرب بالإسكندرية. واحدث منتخب كرواتيا صحوة خلال المباراة فى ظل محاولات انجولا للسيطرة على المباراة الا أن كرواتيا استطاعت توسيع الفارق الى 8 اهداف . يقع منتخب كرواتيا بجوار منتخبات اليابان وقطر وأنجولا، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للدور الرئيسي. وكان كرواتيا تعادل مع اليابان بالجولة الأولى بينما فاز قطر على اليابان اليوم. ومن المقرر أن يلتقي المنتخب القطري في الجولة المقبلة مع نظيره الكرواتي، فيما يواجه المنتخب الياباني مع نظيره الأنجولي يوم الثلاثاء المقبل.

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