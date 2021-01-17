لوكاكو يقود تشكيل إنتر أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي

أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره يوفنتوس، في قمة الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإيطالي" ديربي إيطاليا". وجاء تشكيل إنتر كالآتي: في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش خط الدفاع: سكرينيار - دي فري - باستوني خط الوسط: أشرف حكيمي - نيكو باريلا - بروزوفيتش - أرتورو فيدال - أشلي يونج خط الهجوم:روميلو لوكاكو - لوتارو مارتينيز أعلن أندريه بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إنتر، في قمة الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإيطالي. وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي: في حراسة المرمى: تشيزني خط الدفاع: دانيلو - ليوناردو بونوتشي - جيورجي كيليني - فرابوتا خط الوسط:أدريان رابيو - بينتاكور - فيدريكو كيزا - آيرون رامسي خط الهجوم: ألفارو موراتا - كريستيانو رونالدو ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 37 نقطة، فيما يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

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