وليد سليمان يجري أشعة على العضلة الخلفية غدا

أكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن وليد سليمان لاعب الفريق سوف يجري أشعة سونار غدًا، الإثنين، للاطمئنان على سلامته بعد شكواه من آلام في العضلة خلال مباراة البنك الأهلى.

وقال "أبو عبلة"، إن الجهاز الفني للأهلي فضل استبداله حرصًا على سلامته.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات التحفظية بالعلاج المبدئي بالثلج، مشيرًا إلى أن حالة وليد سليمان مطمئنة، وعقب إجراء الأشعة سوف يتم تقييم موقفه.