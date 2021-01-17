سامي قمصان: قدمنا مباراة جيدة أمام البنك الأهلي.. ولم يحالفنا التوفيق

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إن الفريق لعب مباراة جيدة أمام البنك الأهلي، وأتيحت أكثر من فرصة للاعبين خلال المباراة، لكن التوفيق لم يحالفهم في تسجيل الأهداف.
وأضاف أن فريق البنك الأهلي لعب بتكتل دفاعي خلال المباراة، لذلك تم الدفع بعدد من اللاعبين في خط الهجوم، مثل محمد شريف وطاهر محمد طاهر، وتم استبدال محمد هاني، خاصة أنه عائد من الإصابة بفيروس كورونا، وتم إشراك حسين الشحات في مركز الظهير الأيمن، الذي سبق له اللعب فيه.
وتابع: «الأهلي كان قريبًا من الفوز، لكن هذه هي كرة القدم، والتعادل نتيجة واردة»، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيطوي صفحة لقاء اليوم، وسيبدأ الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب في الجولة المقبلة.
وأوضح أن مواجهة المقاولون العرب صعبة للغاية، لكن الفريق سيستعد لها بشكل جيد من أجل العودة للانتصارات، مشيرًا إلى أن المباراة المقبلة وبعدها لقاء بيراميدز سيكونان بروفة قوية قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.
وأكد قمصان أنه يتمنى الفوز على المقاولون العرب ثم بيراميدز، قبل السفر للمشاركة في مونديال الأندية.
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