تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيك بلباو بنهائي كأس السوبر الإسباني. ويواجه برشلونة نظيره بلباو في مباراة تنطلق في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بمدينة إشبيلية. وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي: حراسة المرمى: تير شتيجن. خط الدفاع: ديست، أراخو، لينجليه، ألبا. خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيدري. خط الهجوم: ديمبلي، جريزمان، ميسي

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