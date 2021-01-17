نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيرلو يعلن تشكيل يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان بالدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه إنتر ميلان، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، كيليني.

خط الوسط: كييزا، بينتانكور، رابيو، فرابوتا، رامسي.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، كريستيانو رونالدو.

ويحتل يوفنتوس في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة.