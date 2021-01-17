نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق سامي قمصان بعد تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سامي قمصان، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق لعب مباراة جيدة أمام البنك الأهلي، وأتيحت أكثر من فرصة للاعبين خلال المباراة، لكن التوفيق لم يحالفهم في تسجيل الأهداف.

وأضاف أن فريق البنك الأهلي لعب بتكتل دفاعي خلال المباراة، لذلك تم الدفع بعدد من اللاعبين في خط الهجوم، مثل محمد شريف وطاهر محمد طاهر، وتم استبدال محمد هاني، خاصة أنه عائد من الإصابة بفيروس كورونا، وتم إشراك حسين الشحات في مركز الظهير الأيمن، والذي سبق له اللعب فيه.

وتابع: «الأهلي كان قريبًا من الفوز، ولكن هذه هي كرة القدم، والتعادل نتيجة واردة»، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيطوي صفحة لقاء اليوم، وسيبدأ الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب في الجولة المقبلة.

وأوضح أن مواجهة المقاولون العرب صعبة للغاية، لكن الفريق سيستعد لها بشكل جيد من أجل العودة للانتصارات، مشيرًا إلى أن المباراة المقبلة وبعدها لقاء بيراميدز سيكونان بروفة قوية قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد قمصان أنه يتمنى الفوز على المقاولون العرب ثم بيراميدز، قبل السفر للمشاركة في مونديال الأندية.