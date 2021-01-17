نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العيسوى يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة أبو طالب العيسوى، قائمة لاعبيه استعدادا لملاقاة المقاولون العرب غدا الساعه الخامسه عصراً بستاد الإسماعيلية، في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري المصري الممتاز .

وجاء قائمه الإسماعيلي كالتالي :

حارس مرمى.. محمد صبحي، محمد فوزي.

خط الدفاع.. محمد بيومى، مروان الصحراوي، محمد عمار، محمد هاشم، رضوان شريفي، البدري، كاستيلو.

خط الوسط.. محمود دونجا، محمد عادل، محمد صادق، أحمد مصطفي، أحمد مدبولي، محمد مخلوف، عماد حمدى.

خط الهجوم.. أري بابل، شكرى نجيب، محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد ست نقاط.