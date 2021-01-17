نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة وليد سليمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجري وليد سليمان للعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة رنين على العضلة الخلفية غدا، بعد شكواه من بعض الآلام خلال مباراة البنك الأهلي.

وأكد الجهاز الطبي بالأهلي، أن حالة اللاعب مطمئنة وسوف يتحدد موقفه عقب إجراء الأشعة.

وتعادل الأهلي سلبا بدون أهداف مع البنك الأهلبي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المكس بالأسكندرية في ثامن جولات الدوري العام.

من جانبه، أكد موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، أن الفريق أهدر العديد من الفرص في مواجهة البنك الأهلي، التي أقيمت مساء اليوم على استاد حرس الحدود المكس، ‏وانتهت بالتعادل السلبي.‏

وقال موسيماني: «قدمنا ما في استطاعتنا خلال مباراة البنك الأهلي، ولم يكن هناك أي خطورة ‏على مرمى محمد الشناوي، ولم يحالفنا التوفيق خلال الفرص التي أتيحت لنا، وأحترم طريقة ‏اللعب التي خاض بها المنافس مباراة اليوم».‏

وأوضح المدير الفني للأهلي أن فريق البنك الأهلي نجح في الخروج بشباك نظيفة، وأنه ‏كمدرب يحترم قرارات الحكام، ويركز على عمله كمدرب ويبحث عن سبب عدم تسجيل ‏الفريق للأهداف.‏

وأشار موسيماني إلى أن تمركز الحكم محمد سلامة وقت الهدف الذي سجله أيمن أشرف كان ‏جيدا، والمفروض أن رؤيته للعبة كانت جيدة، لكنه عاد إلى الفار ثم ألغى الهدف للأسف.‏

وشدد المدير الفني للأهلي على أن سيطرة واستحواذ الأهلي خلال المباراة كانت واضحة، ولكن هذا لم يكن كافيا ‏للتسجيل، والكرات العرضية لم تكن متقنة بالقدر الكافي، وكان هناك نوع من الاستعجال ‏بسبب الضغوط على اللاعبين.‏